الجبير: على أميركا أن تقرر سياستها تجاه الأكراد في سوريا









اسماء السيد - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الأحد، أن على أميركا أن تقرر سياستها من الأكراد في سوريا، رافضا التعليق على المسؤولية الأخلاقية التي تقع على عاتق إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لحماية القوات التي حاربت تنظيم داعش مع واشنطن جنبا إلى جنب.

وجاءت تصريحات الجبير ردا على سؤال لـCNN في حوار له مع صحفيين، وقد سأله مراسل الشبكة الاميركية، ماثيو تشانس، قائلا: "لقد أدنتم العملية العسكرية التركية شمال سوريا، الأكراد يجابهون قوة عسكرية ساحقة، ما الحق الذي استندت إليه أميركا في عملية تخليها عن حلفائها بهذه الطريقة؟".

وأجاب وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية على السؤال قائلا: "لا أعتقد أنني سأصف الموقف بهذه الطريقة، أؤمن أن أميركا تعمل مع القوات الكردية شمال شرق سوريا وعلى الولايات المتحدة أن تحدد سياستها في هذا الشأن".

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وأضاف الجبير قائلا:" لا يجب أن نكون متعجرفين ونجلس هنا ونقرر صحة الخطوة من عدمها، نحن نعقد استشارات وثيقة مع أصدقائنا في واشنطن، ومع أصدقائنا الذين ندعمهم في سوريا، ونتطلع قدما للحل الأفضل".

وطرح تشانس سؤالا آخر على الوزير السعودي قال فيه: "هل تتفق مع ما قالته الإدارة الكردية حول مسؤولية أميركا الأخلاقية والتي تكمن بحماية من قاتلوا جنبا إلى جنب معها؟"، ليرد الجبير قائلا: "لم أر ذلك لذلك لا تعليق"، على حد تعبيره.

وكان قد قرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سحب قواته من المناطق التي تشهد عمليات عسكرية تركية شمال شرق سوريا، وهو ما اعتبرته قوات سوريا الديمقراطية في تلك المناطق "طعنة في الظهر" من حليفتها، واشنطن.