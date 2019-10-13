شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الاحمر الكويتى: ضرورة توعية المجتمع باجراءات الحد من الكوارث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكدت جمعیة الھلال الاحمر الكویتى، الیوم، الاحد، اھمیة توعیة المجتمع المدني بكیفیة اتخاذ اجراءات للحد من خطر تعرضھم للكوارث الطبیعیة.

وقال مدیر ادارة الكوارث والطوارئ فى الجمعیة یوسف المعراج، لوكالة الانباء الكویتیة، بمناسبة الیوم العالمي للحد من الكوارث الذي یصادف الیوم ان الھدف من الاحتفال ھو توعیة الناس بكیفیة اتخاذ إجراءات للحد من خطر تعرضھم للكوارث.

واضاف ان ھناك حاجة لتعزیز القدرات بصورة عاجلة على المستوى المحلي والدولي مبینا ان انظمة الانذار المبكر في التنبؤ والحد من الكوارث الطبیعیة لم تعد كافیة للتقلیل من الحصیلة الثقیلة الناجمة عن غضب الطبیعة الذي تفاقم بشكل كبیر خلال السنوات الاخیرة.

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واوضح، ان حملة سنداي سبعة، تتضمن سبع غایات لتحقیقھا خلال سبع سنوات وتتعلق بإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث الطبیعیة الذي تم اقراره في مدینة سنداي بالیابان عام 2015.

وبین ان الحملة تعد فرصة للجمیع بما في ذلك الحكومات المحلیة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الدولیة ومنظمات الامم المتحدة لدعم افضل ممارسات على المستویین الدولي والمحلي عبر جمیع القطاعات للحد من مخاطر الكوارث والخسائر الناجمة عنھا.

وذكر المعراج ان الامم المتحدة حددت عام 2016 للتعریف بحملة (سنداي سبعة) اذ اكد الباحثون المعنیون بالكوارث الطبیعیة ان الحاجة باتت ملحة لارساء حلول جذریة وخلاقة للحد من حجم واعداد الكوارث الطبیعیة بشكل عام.