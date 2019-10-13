شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى كردى: حكومة سوريا والقوات الكردية تجرى محادثات فى قاعدة روسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سياسى كردى سورى، لرويترز اليوم الأحد، إن الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التى يقودها الأكراد تعقدان حاليا مفاوضات فى قاعدة جوية روسية فى سوريا، معبرا عن أمله فى التوصل إلى اتفاق من شأنه وقف هجوم تركى.

وقال أحمد سليمان العضو البارز فى الحزب الديمقراطى التقدمى الكردى فى سوريا، إن المحادثات تجرى حاليا فى قاعدة حميميم الروسية فى اللاذقية.

ولم يذكر سليمان، ما إذا كان له أو لحزبه دور فى هذه المفاوضات، ولا صلة لهذا الحزب بقوات سوريا الديمقراطية.

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ولدى سؤاله عن تصريحات سليمان، قال مصطفى بالى مدير المركز الإعلامى لقوات سوريا الديمقراطية "لا تعليق... كنا قد أكدنا منذ بداية الغزو أننا سندرس كل الخيارات التى من شأنها تجنيب شعبنا من التطهير العرقي"، ولم يتسن التواصل حتى الآن مع مسؤولين فى الحكومة السورية للتعليق.

وقال سليمان "نأمل فى التوصل الى اتفاق يوقف الحرب الدائرة وخاصة التداعيات الخطيرة والكارثية".