شكرا لقرائتكم خبر عن الإليزيه: ماكرون سيعقد اجتماعا طارئا للحكومة لبحث الهجوم التركى بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الرئاسة الفرنسية، فى بيان إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعا دفاعيا طارئا لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، لبحث الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالهجوم التركى فى شمال شرق سوريا.

وفرنسا واحدة من شركاء واشنطن الرئيسيين فى التحالف الذى تقوده لمحاربة تنظيم داعش، ودعت إلى اجتماع طارئ للدول الأعضاء فى التحالف.