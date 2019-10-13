هيئة الانتخابات التونسية: نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع بلغت 57%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة الانتخابات التونسية، إن عملية فرز الأصوات متواصلة، كما أن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع بلغت 57% بعد غلق أكثر من 70% من الصناديق .
مسئولو الهيئة فى مؤتمر صحفى ، أن عمليات فرز أصوات الناخبين متواصلة ،و أكثر من 90 ألف تونسي في الخارج أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة التى تجرى بين قيس سعيد ونبيل القروى .
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