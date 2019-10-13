كاريكاتير سعودى ساخر.. قناة الجزيرة تتحول إلى قناة إيرانية فى عداءها للعرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع جريدة "سبق" السعودية، كاريكاتير سلخر يعبر عن الإعلام الأسود الذى تقوده قناة الجزيرة القطرية، فى عداءها للعرب . حيث نشر الموقع، رسم كاريكاتير يحتوى على التحول فى التناول الإعلامى وفى اللوجوهات من قناة لوجو قناة الجزيرة إلى لوجو قناة العالم الإيرانية فى عداءها للعرب .

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