شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق صناديق الاقتراع فى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت مراكز الاقتراع، أبوابها فى الجولة الثانية الحاسمة من انتخابات الرئاسة فى تونس بين قطب الإعلام نبيل القروى وأستاذ القانون المتقاعد قيس سعيد. ومن المقرر نشر نتائج أول استطلاع لرأى الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، وخاض القروى وسعيد الجولة الثانية بعد تصدرهما للجولة الأولى من الانتخابات التى جرت فى منتصف سبتمبر والتى تنافس فيها 24 مرشحا آخرين.

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