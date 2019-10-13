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الجيش اليمنى يستكمل تأمين مناطق سيطر عليها فى جبهة الفاخر بالضالع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمنى، استكماله تأمين المناطق التي استعادها خلال اليومين الماضيين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع جنوب اليمن.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء ، قال أركان حرب محور إب العميد الركن عبدالله مزاحم في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة: إن وحدات من الجيش والمقاومة وقوات الحزام استكملت تمشيط وتأمين المواقع التي تم السيطرة عليها وانتزاعها من قبضة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ومنها معسكر الجُب الإستراتيجي ومنطقة بتار وأطراف حبيل السماعي وقرية صبيرة في ميسرة جبهة الفاخر.

وأشار القائد العسكري اليمني إلى انتشار وحدات من الجيش والمقاومة في سوق الفاخر والمناطق المجاورة والتي تعد قلب الجبهة، مضيفًا أن القوات أحكمت سيطرتها على قرية مرخزة وما حولها في ميسرة الجبهة وتمكنت من إلحاق خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات خلال الساعات الماضية.

وأوضح أركان حرب محور إب العميد أن قوات الجيش والمقاومة أحرزت تقدمًا في ميمنة جبهة الفاخر وتوغلت في عمق المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية في منطقة الشرجي.

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