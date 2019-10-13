شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يعزى رئيس بوركينا فاسو بضحايا الهجوم الإرهابى على مسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الملك عبدالله الثانى، عاهل الأردن، برقية تعزية إلى رئيس جمهورية بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري، بضحايا الهجوم الإرهابي على مسجد في بوركينا فاسو والذي استهدف مصلين، وأودى بحياة العديد منهم، وتسبب بإصابة آخرين.

وكما نشرت وكالة الأنباء الأردنية،أعرب الملك، في البرقية، عن إدانته لهذا العمل الإرهابي الجبان، مؤكدا موقف الأردن الثابت في التصدي للتطرف والإرهاب.

وعبر الملك عبدالله عن تعازيه لأسر الضحايا، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.