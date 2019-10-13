فيديو.. انتهاء عملية تصويت التوانسة بمصر فى انتخابات رئاسة الجمهورية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق منذ قليل مقرا للاقتراع بمرحلة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التونسية ، فى القاهرة والإسكندرية حيث فتحت المقار أبوابها فى تمام الثامنة صباحا، وأغلقت فى تمام السادسة مساء( وفقا للتوقيت المحلى بكل دولة يجرى بها الاقتراع).

شهد عملية التصويت مشاركة أكبر من اليومين السابقين حيث بدأ الاقتراع بالخارج الجمعة الماضى ، وسط حضور مميز للمرأة.

وكان اليوم آخر أيام التصويت بجولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التونسية حيث أدلى أكثر من 7 ملايين ناخب اليوم الأحد بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات السابقة لأوانها لاختيار رئيس جديد للجمهورية من بين المرشحين قيس سعيد الذى انتقل إلى الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية بعد نجاحه فى الدور الأول بنسبة 18.4% ونبيل القروي، بنسبة 15.58%، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالداخل والخارج 7 ملايين و81 ألفا و307 ناخبين، حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

Advertisements

ومن المنتظر إعلان النتائج فى غضون يومين على الأكثر؛ وفق تصريحات صحفية أدبى بها اليوم نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخاباً.