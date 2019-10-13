شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: نعمل مع زعماء الكونجرس لفرض عقوبات قاسية ضد تركيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه يعمل فى الوقت الراهن مع زعماء الكونجرس من أجل فرض عقوبات قاسية على تركيا.
وأوضح ترامب - فى تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- أن وزارة الخزانة الأمريكية على استعداد لاتخاذ اللازم بهذا الغرض، ومن الممكن السعى لاستصدار تشريع إضافى.
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