شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: نعمل مع زعماء الكونجرس لفرض عقوبات قاسية ضد تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه يعمل فى الوقت الراهن مع زعماء الكونجرس من أجل فرض عقوبات قاسية على تركيا.

وأوضح ترامب - فى تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- أن وزارة الخزانة الأمريكية على استعداد لاتخاذ اللازم بهذا الغرض، ومن الممكن السعى لاستصدار تشريع إضافى.