سلفاكير: السلام هدف مشترك للخرطوم وجوبا وسيتوصلان إليه

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

قال رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، الأحد، إن السلام هدف مشترك للخرطوم وجوبا، وسيتوصلان إليه.

جاء ذلك لدى لقائه الوفد الحكومي للمفاوضات مع الحركات المسلحة برئاسة، محمد حمدان دقلو، عضو مجلس السيادة بالقصر الرئاسي بجوبا.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن سلفاكير رحب بالوفد الحكومي، قائلا "إنه جاء من أجل السلام".

وشدد على أن السلام هدف مشترك للسودان وجنوب السودان وسيتوصلان إليه.

ووصل وفد حكومة السودان الرسمي إلى جوبا الأحد، لبدء المفاوضات المباشرة مع الحركات المسلحة، الإثنين.

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كما أعلنت جوبا، اكتمال الاستعدادات اللازمة لانطلاق الجلسة الأولى للمفاوضات المباشرة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، المقررة غدا الإثنين.

وفي وقت سابق، أوضح بييان صادر عن المجلس السيادي بالسودان، أن رئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، سيصل جوبا لحضور الجلسة الافتتاحية للمفاوضات، إلى جانب رؤساء كل من كينيا وأوغندا وإثيوبيا.

ووقعت الحكومة السودانية، في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي، على تفاهمات منفصلة، مع الجبهة الثورية، والحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال، قيادة عبد العزيز الحلو، تضمنت إجراءات تمهيدية لبناء الثقة، توطئة للدخول في المفاوضات المنتظر بدأها الإثنين.

وبعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، تقدم رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت، بمبادرة للتوسط بين المجلس العسكري والحركات المسلحة السودانية، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان.

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