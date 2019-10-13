رئاسية تونس.. بدء فرز الأصوات عقب غلق الصناديق

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

بدأت عملية فرز الأصوات في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية عقب إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إغلاق مراكز الاقتراع بالبلاد في تمام الساعة (17.00 ت.غ)، مساء الأحد.

ولدواع أمنية، أغلقت 252 مركزا انتخابيا أبوابها في تمام (16.00) بتوقيت تونس (15.00 تغ) في المناطق الحدودية الغربية، وبداية الفرز فيها عقب ذلك.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ارتفاع نسبة المشاركة في الداخل بالدور الثاني للاقتراع إلى 39.2 بالمئة، وذلك حتى الساعة (14.30 ت.غ).

وجرى تسجيل أعلى نسبة مشاركة بمحافظة قبلي (جنوب غرب)، حيث بلغت 46 بالمئة، بينما كانت أضعف نسبة مشاركة في محافظة باجة بـ30.1 بالمائة.

أما في ما يتعلق بالتصويت في الخارج، فبلغت نسبة المشاركة الجملية 19.8 بالمائة إلى حدود الساعة 15.00 بتوقيت تونس (14.00 ت.غ).

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وقبل ذلك قالت هيئة الانتخابات إن نسبة إقبال الناخبين على تصويت الدور الثاني من الرئاسيات، بلغت 17.8 بالمئة، حتى الساعة 10:45 تغ.

وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (07:00 تغ) الأحد، في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ ثورة 2011.

وتمركزت أمام مكاتب الاقتراع عشرات من قوات الشرطة والجيش لتأمين سير الانتخابات، إلى جانب حضور ملاحظين ومراقبين محليين وأجانب داخل المكاتب.

وبلغ عدد التونسيين المرسمين بالقائمات الانتخابية للرئاسية 7 ملايين و74 ألف و566 ناخبا، بينهم 386 ألف و53 بالخارج، بحسب هيئة الانتخابات.

وخصّصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 13.830 مكتب اقتراع موزعة على 4870 مركزا، منها 348 مكتبا موزعة على 252 مركزا ذات توقيت استثنائي (10.00-16.00) بالتوقيت المحلي / (9.00 -15.00 بالتوقيت العالمي)، لأسباب أمنية.



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