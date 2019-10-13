الدفاع التركية: تحييد 525 إرهابيًا منذ انطلاق "نبع السلام"

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، عن تحييد 525 إرهابيًا من منظمة "بي كا كا"/ ب ي د - ي ب ك"، منذ انطلاق عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات في سوريا.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة عبر حسابها في موقع "تويتر".

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وقالت الوزارة إن إجمالي عدد إرهابيي "بي كا كا/ ب ي د - ي ب ك" الذين جرى تحييدهم في إطار "نبع السلام" المتواصلة بنجاح، بلغ 525 إرهابيًا.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.



وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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