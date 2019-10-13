السودان.. البرهان يتسلم رسالة من الرئيس الإريتري

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الأحد، رسالة من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

جاء ذلك لدى استقباله المستشار الخاص للرئيس الإريتري يماني قبرآب، بالخرطوم، حسب بيان من مجلس السيادة اطلعت عليه الخليج 365.

وذكر البيان أن الرسالة تضمنت حديثا عن العلاقات بين البلدين وضرورة الدفع بها إلى آفاق أرحب.

وأكدت وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبدالله، حرص السودان على بناء علاقات جيدة مع الجارة إريتريا وكل دول الجوار.

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وأعلنت عبدالله وفق البيان عن إلتئام اجتماعات للخبراء والمختصين من البلدين للبحث في المشروعات المشتركة والتي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس الإريتري للسودان مؤخرا (دون تفصيل).

وفي 14 سبتمبر/أيلول الماضي زار الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، الخرطوم، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، زار البرهان، إريتريا، واتفق مع أفورقي، على فتح الحدود بينهما، وتسهيل الحركة الطبيعية للمواطنين، عقب إغلاقها من قبل نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لعام ونصف.

وتوترت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا في فبراير/شباط 2018، بعد قيام حكومة البشير آنذاك بإغلاق الحدود، نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.