السودان.. 135 إصابة بحمى الضنك في 3 ولايات

عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأحد، أن جملة الإصابة بحمى الضنك 135 إصابة في 3 ولايات بالبلاد (من أصل 18 ولاية).

وأفادت وكالة الأنباء السودانية أن تقارير وزارة الصحة الاتحادية أكدت أن جملة الإصابات بحمى الضنك بلغت 135 حتى السبت، في ولايات كسلا والبحر الأحمر (ِشرق) وشمال دارفور (غرب).

وأضافت وذلك بعد تسجيل 8 حالة جديدة منها 7 بولاية كسلا وواحدة بشمال دارفور.

وأعلن رئيس مكافحة نواقل المرض بوزارة الصحة حمودة تبوك، حسب وكالة الأنباء الرسمية، عن تجهيز خطة لمكافحة النواقل في 7 ولايات بالبلاد.

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وأضاف تشمل "ولايات دارفور الخمسة بجانب كسلا والبحر الأحمر بتكلفة 49 مليون جنيه سوداني (الدولار يعادل 45 جنيها سودانيا).

وفي 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت وزارة الصحة أن جملة الإصابات بحمى الضنك 48 حالة في ولاية كسلا (شرق).

بحسب منظمة الصحة العالمة فإن بعوضة "الزاعجة المصرية" هي الناقل الرئيسي لحمى الضنك. ويتنقل الفيروس إلى الإنسان عبر لسعات أناث البعوض المصابة.

وتشير إلى أن "حمى الضنك" قلما تتسبب في الوفاة، ومن بين أعراض المرض" الحمى والصداع الحاد وألم خلف العيون وآلام العضلات والمفاصل والغثيان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.