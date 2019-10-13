العراق.. الإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات في البصرة

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

قال مهدي التميمي، مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة جنوبي العراق، الأحد، إن السلطات أفرجت عن جميع المعتقلين على خلفية احتجاجات شهدتها المحافظة، الأسبوع الماضي.

وأضاف التميمي للأناضول أن "قوات الأمن اعتقلت 72 متظاهرًا، الأسبوع الماضي، وأجرت المفوضية اتصالات مع الجهات المعنية للإفراج عنهم".

وأضاف: "الآن جميع المعتقلين تم الإفراج عنهم، ولم يتبق أي معتقل في السجون، على خلفية الاحتجاجات".

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الجاري شهدت محافظات عراقية، بينها البصرة، احتجاجات شعبية طالبت بتحسين الخدمات، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، قبل أن تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي؛ إثر سقوط قتلى بين المحتجين.

واتخذت الحكومة سلسلة قرارات لصالح المواطنين في قطاعات عديدة، على أمل احتواء الاحتجاجات.

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وقرر نشطاء تعليق المظاهرات لحين انتهاء زيارة "أربعينية الحسين"، في 20 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، وهي مناسبة دينية للمسلمين الشيعة.

وأفاد مسؤول في وزارة الصحة، الثلاثاء الماضي، بمقتل ما لا يقل عن 165 شخصًا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

بينما أعلنت وزارة الداخلية، الأحد الماضي، مقتل 104 أشخاص، بينهم ثمانية من عناصر الأمن.

وأقرت الحكومة باستخدام قواتها العنف المفرط في مواجهة المحتجين، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وبوتيرة متقطعة منذ سنوات، يحتج العراقيون على سوء الخدمات العامة الأساسية، وخاصة الكهرباء والصحة والمياه، إضافة إلى البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادًا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.