المغرب يشجب "إشادة" رئيس منظمة محلية بحراك الجزائر

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365

شجب المغرب، الأحد، تصريحات رئيس الاتحاد العام لمقاولات (شركات) المغرب، صلاح الدين مزوار، أشاد فيها بالحراك الشعبي في الجارة الجزائر، معتبرة أنها "تصرف غير مسؤول وأرعن ومتهور".

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نشرته وكالة الأنباء الرسمية بالمملكة.

والسبت، قال مزوار الذي يترأس أكبر منظمة مستقلة للشركات بالمملكة، في كلمته بأعمال النسخة 12 من مؤتمر السياسة العالمي، المنعقد بمدينة مراكش (وسط)، إن "ما نراه اليوم في الجزائر من احتجاجات سلمية يبعث على الأمل؛ عكس ما يعتقد الكثير".

وتعقيبا على ذلك، قالت الخارجية المغربية في بيانها إن "الحكومة تشجب التصرف غير المسؤول والأرعن والمتهور للسيد صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي اعتقد أنه يتعين عليه التعليق على الوضع الداخلي بالجزائر خلال مؤتمر دولي منعقد بمراكش".

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وأضاف البيان أن تصريحات مزوار أثارت "تساؤلات على مستوى الطبقة السياسية والرأي العام بخصوص توقيته ودوافعه الحقيقية".

وشدد على أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب "لا يمكنه الحلول محل حكومة جلالة الملك في اتخاذ مواقف حول القضايا الدولية، ولاسيما التطورات في هذا البلد الجار".

وجددت الخارجية التأكيد على أن موقف المملكة المغربية بهذا الخصوص "واضح وثابت"، حيث قررت "التمسك بنهج عدم التدخل إزاء التطورات بالجزائر. إن المغرب يمتنع عن أي تعليق بهذا الخصوص. فهو ليس له أن يتدخل في التطورات الداخلية التي يشهدها هذا البلد الجار، ولا أن يعلق عليها بأي شكل كان".

والتزمت المغرب بشكل صارم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، ورفض وزرائها في العديد من المرات التعليق على ما تعيشه الجزائر من احتجاجات شعبية منذ أشهر.



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