أردوغان: نقف ضد الساعين لتقسيم وتمزيق سوريا

إسطنبول/ الخليج 365

الرئيس التركي في اجتماع مع ممثلي وسائل إعلام بإسطنبول:

- ليس لدينا مطامع تجاه الأراضي السورية.

- ادعاءات هروب عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا تضليل إعلامي يهدف من ورائه استفزاز الولايات المتحدة والغرب.

- أرى تهديدات بعض الدول بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا، على أنها مزحة هذه المرحلة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده ليست لديها مطامع تجاه الأراضي السورية، وإنما تقف ضد الجهات التي تريد تقسيم وتمزيق سوريا.

جاء ذلك خلال اجتماع مغلق عقده أردوغان مع رؤساء تحرير عدد من الصحف والقنوات ووكالات الأنباء، في قصر "دولمة بهتشه" بمدينة إسطنبول.

وحول ادعاءات هروب عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، أكّد أردوغان أن "هذا تضليل إعلامي يهدف من ورائه استفزاز الولايات المتحدة والغرب".

وأشار إلى أنه "عند حدوث مشكلة ما نتواصل مع السيد بوتين (الرئيس الروسي) خلال 24 ساعة ونعمل سويا على اتخاذ الخطوات اللازمة".

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وفيما يتعلق بتهديدات بعض الدول بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا، قال أردوغان "أرى هذه العبارات على أنها مزحة هذه المرحلة".

أردوغان أشار إلى أن عملية "نبع السلام" هي كفاح ضد الإرهاب، وتشمل مساحة بعمق 32 كيلومترًا وطول 444 كيلومتر من الغرب إلى الشرق.

وبيّن الرئيس التركي أنه بعد تطهير هذه المساحة يمكن وضع نقطة النهاية لهذه العملية.

وأكّد أن تركيا تسعى لضمان عودة جميع السوريين المقيمين حاليًا في المخيمات إلى منازلهم في تلك المنطقة التي هم أصحابها الحقيقيون.

وتابع: "عندما يعودون إلى منازلهم، فإننا مستعدون لتوفير الدعم الكامل لهم من الناحية اللوجستية".

وقال أردوغان إنه أكّد للبلدان الغربية التي تقف إلى جانب الإرهابيين اليوم وتقدم لهم السلاح، بأن تركيا يمكنها إيجاد أطراف مانحة لضمان إسكان السوريين في أراضيهم، على غرار ما جرى في جرابلس والباب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.