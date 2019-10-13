رئاسية تونس.. نسبة المشاركة بالدور الثاني ترتفع إلى 39.2 %

تونس/ الأسعد بن أحمد/ الخليج 365

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأحد، ارتفاع نسبة المشاركة في الداخل بالدور الثاني بالاقتراع إلى 39.2 بالمئة، وذلك حتى الساعة (14.30 ت. غ).

وأضاف رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة، أن أعلى نسبة مشاركة جرى تسجيلها بمحافظة قبلي (جنوب غرب)، حيث بلغت 46 بالمئة، بينما كانت أضعف نسبة مشاركة في محافظة باجة بـ30.1 بالمائة.

أما في ما يتعلق بالتصويت في الخارج، بلغت نسبة المشاركة الجملية 19.8 بالمائة إلى حدود الساعة 15.00 بتوقيت تونس (14.00 ت.غ).

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت هيئة الاىنتخابات أن نسبة إقبال الناخبين على تصويت الدور الثاني من الرئاسيات، بلغت 17.8 بالمئة، حتى الساعة 10:45 تغ.ودعي أكثر من 7 ملايين ناخب تونسي، الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، للاختيار بين المرشح المستقل قيس سعيد، ونبيل القروي، مرشح حزب "قلب تونس" الليبرالي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.