إعلاميون وإعلاميات يزورون بيت الطين بأحد رفيدة

ابها

قام وفد إعلامي يضم 32 إعلامي وإعلامية بزيارة “بيت الطين” التراثي في محافظة أحد رفيدة وذلك مساء اليوم، حيث كان في استقبالهم مستثمره الفنان التشكيلي الأستاذ إبراهيم آل دحموس ومنسق الزيارة الأستاذ خالد آل مريّح، فيما اطلع الجميع على مرافق “بيت الطين”، والذي قدّم خلالها مستثمره آل دحموس شرح مفصّل عن جميع أركانه وما يحتويه وما كان عليه الأباء والأجداد في عهد مضى خلال إقامتهم في البيوت الطينية وكيفية إنشائها والمواد المختلفة التي تستخدم فيها ومدة الإنشاء.

وأشار إلى محتويات المنازل القديمة من أدوات الطبخ والزراعة وطرق إكرام الضيوف في المحافظة وشرحا عن الحياة القديمة التي تميزت بها أحد رفيدة.

ثم ألقى آل دحموس، كلمة عبر فيها عن عظيم شكره وتقديره للإعلاميين والإعلاميات، لحضورهم الكريم وحرصهم الدؤوب على تراث الآباء والأجداد، ثم اجتمع الحضور على وجبة شعبية، بعد ذلك قام آل دحموس بتكريمهم بشهادات تقديرية فيما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

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