تعرف على مميزات حاسوب "أسوس زينبوك برو دو"

الأحد 13 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

كشفت شركة "أسوس" عن وصول حاسبها المميز "أسوس زينبوك برو دو" إلى السوق السعودي، والذي بدوره يسلط المزيد من الضوء على اتجاه الأجهزة المزودجة الشاشة، حيث يتميز "زينبوك برو دو" بشاشة مزدوجة وبأنه قوي بشكل لا يصدق، فقد صمم لتوفير أفضل أداء لتعدد المهام، ويحتوي على معالج ثماني الأنوية من الجيل التاسع intel core i9



وعلى الرغم من أن الشاشة الثانوية ليست بديلاً للشاشة الرئيسية من نوع OLED، بقياس 15.6 إنشًا، ونسبة العرض 16:9، وبدقة 3840×2160 بكسلًا، إلا أن شاشة “ScreenPad Plus” مصممة لإنجاز عدد قليل من المهام، حيث تعمل بمثابة شريط أدوات لعرض رموز التطبيق، أو لوحة رسم مصغرة، أو وسيلة لتعدد المهام بين التطبيقات.

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وتدعم كاميرا الويب إمكانية التعرف على الوجوه من خلال ميزة Windows Hello ،وذلك حتى يتمكن المستخدم من إلغاء قفل الجهاز عن طريق التعرف على الوجه، بدلًا من إدخال كلمة المرور.

ويمكن للمستخدمين تحويل شاشة ScreenPad Plus إلى شاشة ثانوية للقيام بمهام متعددة، مثل تشغيل ثلاثة نوافذ تطبيقات مختلفة في وقت واحد، في الشاشة الصغيرة، حتى يتمكن المستخدمون من الاستمرار في الدردشة مع أصدقائهم أثناء تشغيل لعبة فيديو بوضع ملء الشاشة، على الشاشة الرئيسية.

كما يمكنها العمل بمثابة لوحة تحكم للحاسب، مما يتيح للمستخدمين إغلاق أي من النوافذ، أو التطبيقات المفتوحة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامها كملحق للشاشة الرئيسية، بحيث يعرض المستخدم أي نافذة مفتوحة بشكل مستمر في الشاشة الثانوية.

وصممت أسوس بعض البرامج الخاصة بشاشة ScreenPad Plus، مما يجعلها أكثر من مجرد لوحة تحكم ثانوية.