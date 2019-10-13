تطبيق جديد يعيد تويتر إلى أجهزة ماك

الأحد 13 أكتوبر 2019

بعد غياب نحو عام، عاد موقع تويتر إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصي لشركة أبل "ماك" من خلال تطبيق جديد اسمه "آبلز بروجيكت كتاليست" الذي يمكن تنزيله من متجر التطبيقات "ماك آب ستور". وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن شبكة "تويتر" أوقفت في العام الماضي دعمها لتطبيق "تويتر" على أجهزة "ماك" بسبب ضعف ردود أفعال المستخدمين، مضيفاً أن عودة "تويتر" إلى "ماك" أصبحت ممكنة بفضل تطبيق "بروجيكت كتاليست" الذي تم الكشف عنه لأول مرة في مؤتمر لمطوري تطبيقات "آبل" في يونيو (حزيران) الماضي، والذي يتيح تثبيت واستخدام تطبيقات الكمبيوتر اللوحي آي باد على الكمبيوتر الشخصي ماك. يذكر أن شركة أبل أطلقت في الأسبوع الماضي نظام التشغيل "كاتالينا" وهو الإصدار رقم 16 من نظام تشغيل أجهزة الكمبيوتر الشخصي "ماك" ويسمح باستخدام التطبيقات التي تعمل على الكمبيوتر اللوحي آي باد مع الكمبيوتر الشخصي ماك ، مع استخدام أي جهاز آي باد كمجرد شاشة ثانية متصلة بالكمبيوتر الشخصي بنفس طريقة استخدام أي شاشة أخرى. ومع إطلاق نظام التشغيل "ماك آ.إس كاتالينا"، تم إصدار حوالي 20 تطبيقاً من تطبيقات آي باد لتعمل مع ماك، لكن هناك عدة تطبيقات ينتظرها المستخدمون بشدة ومنها تويتر و"دي.سي يونيفرس" مازالت في طور التطوير. وأشارت المراجعة الأولي لتطبيق "تويتر ماك" إلى أنه يعمل بنفس طريقة استخدام "تويتر" من خلال أي برنامج لتصفح الإنترنت. وفي حين يعيد نظام التشغيل "ماك أو.إس كاتالينا" تطبيق تويتر إلى أجهزة ماك، فإنه يعني نهاية خدمة الموسيقى "آي تيونز"، حيث قدمت أبل ثلاثة تطبيقات منفصلة وهي "آبل ميوزيك" و"أبل بودكاست" و"أبل تي في" كبديل لخدمة "آي تيونز".

