طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة (إيرنا) عن مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية أن "ناقلة النفط الإيرانية (سابيتي) وجهت من البحر الأحمر نداءات استغاثة إلى السعودية ومصر والسودان، لكنها لم تتلق استجابة"، مضيفة أن "عدم الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الناقلة يعتبر انتهاكا للأعراف والقواعد الدولية والمبادئ الإنسانية".
ونفت المؤسسة ما أعلن عنه حرس الحدود السعودي، أمس السبت، حول اتصاله بالناقلة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تتهم مصر والسودان والسعودية بتجاهل استغاثة ناقلتها النفطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.