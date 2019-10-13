إيران تتهم مصر والسودان والسعودية بتجاهل استغاثة ناقلتها النفطية

طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة (إيرنا) عن مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية أن "ناقلة النفط الإيرانية (سابيتي) وجهت من البحر الأحمر نداءات استغاثة إلى السعودية ومصر والسودان، لكنها لم تتلق استجابة"، مضيفة أن "عدم الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الناقلة يعتبر انتهاكا للأعراف والقواعد الدولية والمبادئ الإنسانية".

ونفت المؤسسة ما أعلن عنه حرس الحدود السعودي، أمس السبت، حول اتصاله بالناقلة.