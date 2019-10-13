خامنئي: سيندم أي معتد يهاجم إيران

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© REUTERS / HANDOUT
وقال الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئي اليوم الأحد إن دول الخليج العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة "تحت إرادة الولايات المتحدة". وحذر من أن أي مهاجم سوف يندم على اتخاذ إجراء ضد إيران"، وفقا لما ذكره التليفزيون الحكومي.
وقال خامنئي لرئيس الوزراء الباكستاني لزائر عمران خان "ليس لدينا أي دافع لأن نكون عدائيين مع هذه الدول، لكنها تحت إرادة الولايات المتحدة في العمل ضد إيران... أي معتد سوف يندم على مهاجمة إيران".
وأضاف خامنئي "إنهاء الحرب في اليمن سيكون له تأثير إيجابي على المنطقة".
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