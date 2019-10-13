مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مستلزمات المدارس على أبناء اللاجئين السوريين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية توزيع الحقائب المدرسية و الأدوات القرطاسية على الطلاب و الطالبات من أبناء اللاجئين السوريين خارج مخيمات اللجوء واصلا لمحطته الثانية فى العاصمة الأردنية عمّان ، حيث بلغ عدد المستفيدين من المساعدات 1,152 طالباً وطالبة. وأكد مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة فى الأردن الدكتور بدر السمحان حرص المركز على دعم أبناء اللاجئين السوريين و تأمين الاحتياجات التعليمية الأساسية لهم.

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