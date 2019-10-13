مصر تُعرب عن خالص تعازيها فى ضحايا إعصار "هاجيبيس" باليابان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت جمهورية مر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، عن خالص التعازي في ضحايا الإعصار "هاجيبيس" الذي ضرب عدداً من المناطق في اليابان مؤخراً، مما أسفر عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات، وإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص.
أكد البيان على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب اليابان في ذلك الموقف، مُتمنياً سرعة الشفاء للمصابين، ومُعرباً عن ثقة مصر في تجاوز الشعب الياباني الصديق لتلك المحنة.
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