شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منتدى تأثير ارتفاع التكاليف على التاجر البحرينى.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين جميع التجار وأصحاب الأعمال البحرينيين والمهتمين لحضور المنتدى الاقتصادي الأول بعنوان "تأثير ارتفاع التكاليف على التاجر البحريني"، والذي سيتطرق إلى الظروف التي يمر بها سوق العمل المحلي من تحديات تتمثل في الزيادات المتراكمة للرسوم والمصاريف، والتي أصبح من الضرورة التطرق لها ومناقشتها مع نخبة من الاقتصاديين خلال المنتدى، والتعرف على آرائهم حول سبل معالجة هذه التحديات ومبادراتهم المقترحة بهذا الشأن.

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء البحرين، يأتي ذلك حرصا من "الغرفة" للوقوف على مشاكل القطاع الخاص، خصوصاً المعلقة بزيادات الرسوم من مختلف الجهات، الأمر الذي أدى إلى تراكم المصاريف على التاجر البحريني وباتت تشكل تحدياً كبيراً بالنسبة له.

وتتطلع "الغرفة" من خلال المنتدى إلى مناقشة هذه التأثيرات والتحديات مع 3 خبراء اقتصاديين يوم الخميس المقبل في قاعة المجلس ببيت التجار.