فيديو.. ظافر العابدين: اختيارى لرئيس تونس لنفسى ولن أوجه التوانسه لانتخاب أحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان التونسى، ظافر العابدين، فيديو له على موقع التواصل الاجتماعى استنكر فيه قيام البعض، بوضع صورة له وهو يحمل إشارة لدعمه أحد المرشّحين للدور الثانى من الانتخابات الرئاسية. ونشر ظافر العابدين فيديو أوضح فيه أنّ لا علاقة له بالصور التى يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى وتحمل إشارة لدعمه أحد المرشحين. Advertisements وقال: ''أفضل الاحتفاظ باختيارى لنفسى، وأدعو التونسيين إلى الإقبال على مراكز الاقتراع واختيار من يمثلهم".

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