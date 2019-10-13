شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يدين الهجوم الإرهابى على مسجد ببوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان العاهل الأردنى عبدالله الثاني، الهجوم الإرهابي على مسجد في بوركينا فاسو والذي استهدف مصلين، وأودى بحياة العديد منهم، وتسبب بإصابة آخرين.

وأكد الملك عبد الله الثاني في برقية تعزية بعثها إلى رئيس جمهورية بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري، موقف الأردن الثابت في التصدي للتطرف والإرهاب، وذلك حسبما ذكرت وكالة الانباء الأردنية "بترا".

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وعبر عبد الله الثاني عن تعازيه لأسر الضحايا، داعيا أن يتغمدهم الله بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.