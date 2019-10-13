شكرا لقرائتكم خبر عن "رويترز": الجيش السورى سيدخل مدينتى كوبانى ومنبج خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة "رويترز" ، اليوم الأحد، أن الجيش السورى سينتشر فى غضون 48 ساعة فى مدينتى كوبانى، التى تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد، ومنبج القريبة التى تسيطر عليها قوات حليفة لقوات سوريا الديمقراطية.
وتقع المدينتان ضمن مساحة فى شمال سوريا تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المستهدفة حاليا فى هجوم تشنه تركيا مع جماعات من المعارضة السورية المدعومة من أنقرة.
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": الجيش السورى سيدخل مدينتى كوبانى ومنبج خلال 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.