"رويترز": الجيش السورى سيدخل مدينتى كوبانى ومنبج خلال 48 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة "رويترز" ، اليوم الأحد، أن الجيش السورى سينتشر فى غضون 48 ساعة فى مدينتى كوبانى، التى تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد، ومنبج القريبة التى تسيطر عليها قوات حليفة لقوات سوريا الديمقراطية.

وتقع المدينتان ضمن مساحة فى شمال سوريا تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المستهدفة حاليا فى هجوم تشنه تركيا مع جماعات من المعارضة السورية المدعومة من أنقرة.