شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المهاجرين قبالة الساحل الليبى إلى 176 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت حصيلة المهاجرين غير الشرعيين، الذين تم إنقاذهم اليوم ، الأحد ، من قبل سفينة إنقاذ تابعة لمنظمتي (أطباء بلا حدود) و(نجدة المتوسط) من مياه البحر المتوسط قبالة الساحل الليبي إلى 176 شخصا.

وقالت المنظمتان الإنسانيتان غير الحكوميتين - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - "إن سفينة (أوشن فايكينج) أنقذت بعد ظهر اليوم 102 مهاجر كانوا على متن قارب مطاطي يبعد نحو 40 ميلا قبالة الساحل الليبي، من بينهم 12 امرأة و9 أطفال".

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وكانت المنظمتان قد أعلنتا، في وقت سابق اليوم، إنقاذ 74 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي أيضا على بعد 50 ميلا (80 كيلو مترا) من الساحل الليبي، بينهم 6 أطفال؛ ليصبح بذلك إجمالي عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم على متن (أوشن فايكينج) هو 176 مهاجرا".