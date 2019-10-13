شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس وزراء الجزائر يصادق على قانون المحروقات وقانون المالية لسنة 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صادق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد، على قانوني المالية 2020، والمحروقات الجديدين.
ووفقا لما نشره موقع صحيفة النهار الجزائرية، ترأس، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة مشروعي قانون المالية 2020، وقانون المحروقات الجديد.
ويعد الاجتماع الوزراي الثاني من نوعه لعبد القادر بن صالح كرئيس دولة.
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