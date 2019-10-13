إرهابيون مغرر بهم يدلون بشهادتهم عن إجرام "ي ب ك" بحق السوريين

أنقرة/ الخليج 365

إرهابي سلم نفسه للجيش التركي:

- التنظيم هددني إما بالانضمام لصفوفه أو ذبحي أنا وأبي

- التنظيم ساقني إلى رأس العين وسلمي سلاحا وذخيرة

- سلمت نفسي للجيش التركي عند دخوله رأس العين

- الجيش التركي أحسن إلينا وعاملنا أحسن معاملة

- أدعو جميع المنضمين لصفوف "ي ب ك" بتسليم نفسه للجيش التركي

أدلى إرهابيون مغرر بهم من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بشهادتهم، الأحد، عن ممارسات التنظيم الإجرامية بحقهم وبحق سكان المناطق التي يحتلونها في سوريا.

وجاءت شهادات الإرهابيين، بعد تسليم 24 إرهابيا أنفسهم في وقت سابق اليوم، للجيش التركي، بعد أن أيقنوا ألا خيار أمامهم سوى ترك السلاح والاستسلام، في ظل تواصل عملية "نبع السلام" بنجاح شرق الفرات بسوريا، كما هو مخطط.

وقال أحد الإرهابيين الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إنه كان في الطريق يأخذ أباه للعلاج إلى محافظة الحسكة (شمال شرق)، عندما قطع عليه إرهابيو "ي ب ك/ بي كا كا" الطريق.

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وأوضح أن الإرهابيين هددوه إما بالانضمام إلى صفوفهم إجباريا أو ذبحه مع أبيه. مضيفا "ساقوني إلى مدينة رأس العين وسلموني سلاحا وذخيرة".

وقال "عندما دخل الجيش التركي إلى المنطقة، قمت على الفور بتسليم نفسي إلى الجيش التركي الذي عاملي أفراده أحسن معاملة وأطعمونا وسقونا".

ودعا الإرهابي جميع المنضمين إلى صفوف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بتسليم أنفسهم إلى الجيش التركي".

والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.