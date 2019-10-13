ترامب: من الحكمة عدم التدخل في القتال على الحدود التركية

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، إنه من الحكمة عدم التدخل في القتال العنيف على الحدود التركية.

وأضاف في تغريدات على تويتر أن أولئك الذين جرونا "بشكل خاطئ" إلى حروب بالشرق الأوسط لا زالوا يضغطون علينا للقتال.

وتابع: أولئك ليس لديهم أدنى فكرة عن القرار السيء الذي اتخذوه. لماذا لا يقدمون طلب إعلان حرب؟.

ومضى ترامب في تغريدة أخرى قائلا: هل تتذكرون قبل سنتين عندما كان العراق سيقاتل الأكراد (ي ب ك/ بي كا كا) في إحدى المناطق بسوريا. أراد كثيرون منا القتال إلى جانب الأكراد ضد العراق.

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وأضاف: قلت لهم لا، الأكراد تركوا القتال مرتين. والآن يحصل نفس الأمر مع تركيا، دون توضيح أي حرب يقصدها.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن "تركيا والأكراد (ي ب ك /بي كا كا) يتقاتلون منذ سنوات. وتعتبر تركيا "بي كا كا" أسوء التنظيمات الإرهابية على الإطلاق.

وأردف بالقول: ربما يريد البعض التدخل والقتال إلى جانب ضد آخر أو العكس. دعوهم! إننا نراقب الوضع عن كثب، حروب لا تنتهي!".

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية للقضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.