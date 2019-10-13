المرزوقي: مهم أن يثق التونسيون بالديمقراطية والثورة السلمية

تونس/ ماهر جعيدان/ الخليج 365
قال الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، الأحد، إن المهم بالنسبة له هو أن تستمر ثقة الشعب بالديمقراطية والثورة السلمية، ويواصل بناء مؤسسات الدولة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المرزوقي، للأناضول، عقب خروجه من مركز اقتراع بمنتجع القنطاوي، شمال مدينة سوسة الساحلية (شرق).
وأضاف: "المهم أن الشعب التونسي يؤدي واجبه الانتخابي، ويواصل ثقته في الديمقراطية والثورة السلمية، ويواصل بناء مؤسسات الدولة".
وأوضح أن "القضية ليست قضية أشخاص، بل قضية شعب وقضية مؤسسات ومسؤولية تجاه الوطن"، من دون تفاصيل.
ودعي أكثر من 7 ملايين ناخب تونسي، الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، للاختيار بين المرشح المستقل قيس سعيد، ونبيل القروي، مرشح حزب "قلب تونس" الليبرالي.
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