عبر صورة من الثمانينات.. كاتب أمريكي شهير يسعى لتشويه "نبع السلام"

أنقرة/ الخليج 365

انضم الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، كورت أيشينوالد، إلى جوقة الساعين على مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه عملية "نبع السلام" الجارية ضد الإرهابيين شمال شرقي سوريا.

ونشر أيشينوالد، صورة شهيرة حائزة على جائزة دولية مرموقة، تعود إلى عام 1983 ملتقطة إثر زلزال ضرب ولاية أرضروم شرقي تركيا، على أنها ملتقطة خلال عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي، الأربعاء، بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، شرق الفرات.

وتظهر في الصورة التي التقطها في الواقع المصور مصطفى بوزدمير، عقب الزلزال، أم مكلومة جالسة عند جثث أطفال.

وبهذه اللقطة فاز المصور بوزدمير بجائزة مسابقة صور الصحافة العالمية (World Press Photo)، ويعد أول مصور صحفي من تركيا يفوز بها.

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وقال الكاتب أيشينوالد في منشوره : "جريمة قتل الأطفال لم تعد مشكلة بالنسبة للجمهوريين، فهذه طينتهم"، وأرفق حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وغيرهما من الساسة الأمريكييين في المنشور.

ويعد أيشينوالد من الكتاب المعروفين، ولديه عديد من الكتب التي دخلت قائمة الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة، وبعضها تحول إلى أعمال سينمائية.

وفي إطار محاولاتها الرامية لتضليل الرأي العام، تتعمد حسابات موالية لمنظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية في مواقع التواصل الاجتماعي نشر صور ومقاطع فيديو مسجلة في أماكن مختلفة، وتواريخ سابقة على أنها عائدة لعملية "نبع السلام" المستمرة شمالي سوريا.



ويأتي ذلك في ظل التقدم الذي تحققه القوات المشاركة في عملية "نبع السلام" الرامية إلى تطهير شرق الفرات من الإرهابيين، وتأمين المنطقة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.