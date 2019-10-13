"الجيش الوطني السوري" يرفع علمه على معبر تل أبيض مع تركيا

شانلي أورفة/ الخليج 365

رفع الجيش الوطني السوري، الأحد، علمه على معبر تل أبيض السوري، المقابل لمعبر أقجة قلعة التركي، بعد تحريره من الإرهابيين في إطار عملية "نبع السلام".

وذكر مراسل الخليج 365، أن العملية العسكرية التركية، التي تهدف لمكافحة الإرهاب، وتحقيق السلام والاستقرار، مستمرة في مناطق الشمال السوري.

ونقلت كاميرات الصحفيين، لحظات الفرح التي عاشها سكان المدينة بعد تحريرها من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

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واستقبل سكان المنطقة، عناصر الجيش الوطني السوري، بفرح وترحاب كبيرين، وفي أيديهم الأعلام التركية.

وفي وقت سابق الأحد، حرر الجيشان التركي، والوطني السوري، مدينة تل أبيض الاستراتيجية في منطقة شرقي نهر الفرات، بعد اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.



وتسعى العملية العسكرية للقضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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