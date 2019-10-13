السعودية تنفي ضلوعها في استهداف ناقلة النفط الإيرانية

الرياض/ الخليج 365

نفت السعودية، الأحد، ضلوعها في عملية استهداف ناقلة النفط الإيرانية بالبحر الأحمر، الجمعة.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، في تصريحات لـCNN الأمريكية ردا على سؤال بشأن استهداف الناقلة الإيرانية،: "بالطبع لا نشترك بمثل هذا السلوك".

وأعلنت السعودية، السبت، أن خفر السواحل التابع لها، أقدم على مساعدة ناقلة النفط الإيرانية، التي قيل إنها تعرضت لهجوم أثناء مرورها قبالة ميناء جدة بالبحر الأحمر.

وقالت السلطات السعودية، إن الناقلة الإيرانية خاطبت إحدى محطاتها الساحلية بوجود كسر في مقدمتها، وعند تحليل معلوماتها تبين أنها تحركت وأغلقت نظام التتبع الآلي وتوقفت عن الرد على الاتصالات.

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يأتي ذلك في أول تعليق سعودي، على رواية إيران، التي أعلنت الجمعة، تعرض ناقلة تابعة لها، لانفجارين منفصلين على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي، فيما تحدث إعلام إيراني عن أن الانفجار ناجم عن "استهداف صاروخي".

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، الجمعة، فقد أعلنت الشركة الوطنية لناقلات النفط أن سفينة "سابيتي" التي تعرضت للإصابة بدأت مغادرة المنطقة بسرعة بطيئة متجهة نحو مياه الخليج، بعد التأكد من استقرار الوضع فيها.

وحسب المصدر ذاته، يقوم الخبراء بالتحقيق في مصدر هذا الهجوم الذي اعتبرته الخارجية الإيرانية، "استهداف، ومغامرة خطرة سيتحمل تداعياتها من يقف وراءها".

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.