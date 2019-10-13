المنتخب ⁧‫السعودي يصل‬⁩ إلى الضفة الغربية لمواجهة ⁧‫فلسطين‬⁩

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صحيفة الخليج الالكترونية
وصلت بعثة المنتخب السعودي، اليوم الأحد، إلى الضفة الغربية لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية ، تمهيداً لمواجهة نظيره الفلسطيني.
دخلت بعثة المنتخب التي يترأسها رئيس اتحاد كرة القدم، ياسر المسحل، عبر جسر الملك حسين الذي يربط بين الأردن والضفة الغربية.
وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني، بعد غد الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023 بالصين،
وذلك على ملعب فيصل الحسيني في الرام شمال مدينة القدس.
وتتصدر السعودية المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز، فيما يحتل المنتخب الفلسطيني المركز 4 في المجموعة برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة.
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