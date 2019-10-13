طهي الخضراوات يغير بكتيريا الأمعاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت دراسة حديثة أن تأثر البكتيريا التي تعيش في الأمعاء بالأطعمة النباتية يعتمد على ما إذا كانت تلك الأطعمة مطهوة أم لا، وهو ما يؤكد أن التركيبة الميكروبية يحددها النظام الغذائي.

وركزت الدراسات السابقة في الكشف عن تأثير نوع النظام الغذائي (نباتي، أو حيواني، أو يشمل الاثنين) في التركيبة الميكروبية التي تعيش داخل الأمعاء، لذلك اتجه الباحثون إلى دراسة مدى تأثير طهي الطعام؛ ودهشوا بعد أن وجدوا أن طهي الخضراوات له تأثير كبير، وظهر من التجربة أن طهي البطاطا الحلوة أدى إلى إحداث تغيرات ملحوظة في تركيبة الميكروبات، وفي النشاط الجيني لها، وفي نوع المواد الأيضية التي تنتجها، ويتأثر بها جسم الإنسان.

وتنتج تلك التغيرات عن عاملين، أولهما زيادة امتصاص المغذيات من الطعام المطهو، لارتفاع النشا المهضوم، ما يقلل بدوره من المواد التي تتغذى عليها بكتيريا القولون؛ والثاني أن الأطعمة النيّئة تحتوي على مواد مضادة للبكتيريا تفتقدها الأطعمة المطهوة.

وتشير نتائج هذه الدراسة، التي نُشرت في مجلة «الطبيعة لعلم الأحياء الدقيقة»، إلى إمكانية تحسين التوازن البكتيري في الأمعاء من خلال الغذاء، ووجدت كثير من الدراسات السابقة أن التركيبة الميكروبية التي تعيش داخل الأمعاء لها تأثير كبير في صحة الجسم.