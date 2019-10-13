شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد القائمة النهائية للفائزين في انتخابات المجلس الوطني بعد رفض الطعون والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 اعتمادها القائمة النهائية للفائزين في الانتخابات، وهي القائمة الأولية نفسها التي أعلنت يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول.
وأكدت اللجنة رفضها للطعون الـ6 المقدمة لعدم وجود دلائل تدعم طلبات الطعون.
وكانت لجنة الطعون تسلمت الطلبات الـ6 من لجنة إدارة الانتخابات، حيث قامت بالنظر فيها، وإصدار القرارات بشأنها، واتفقت اللجنة الوطنية للانتخابات بموجب أحكام المادة (64/أ) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، مع ما ورد من لجنة الطعون بقبول الطعون من الناحية الشكلية، ورفضها من حيث الموضوع، نظراً لعدم تدعيم حجة طلبات الطعون بدلائل قوية تنال من صحة النتائج الأولية المعلن عنها، وبذلك يحوز القرار برفض الطعن قوة الحكم النهائي.
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