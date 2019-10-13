شكرا لقرائتكم خبر عن مدير نادٍ ليلي وصديقه يعتديان على راقصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باشرت محكمة جنايات دبي، الأحد، نظر أولى جلسات قضية متهم فيها رجل أعمال آسيوي (41 عاماً)، وصديقه (هارب)، بالاعتداء على راقصة في الملهى الليلي الذي يديره، وحبسها وتقييد حريتها في غرفتها عدة أيام.

وأدلت المجني عليها (23 عاماً) بشهادتها بحسب ما ورد في أوراق القضية، قائلة إنها تعمل في ملهى ليلي، وإن المتهم الأول يرأسها في العمل، وبعد انتهاء ساعات العمل في ليلة الواقعة في الساعة 3 صباحاً قدم إليها أحد العاملين في الملهى كوباً من عصير الليمون، وكان طعمه مرّاً، فشربته، ثم شعرت بالدوار، وأخبرت زميلتها بما حدث، فأخبرت زميلتها المتهم الذي حضر ومعه صديقه المتهم الثاني (الهارب)، وقاما بتفتيش غرفة تبديل الملابس، وهاتفها، ثم اصطحبها وراقصات أخريات، وذهبوا جميعاً إلى فندق آخر، وقام المتهم بحجز 3 غرف فيه، وبعد دقائق دخل هو وصديقه إلى غرفة المجني عليها واعتدى عليها المتهم الأول، ثم خرج ودخل المتهم الهارب واعتدى عليها، وأخذها المتهم الأول إلى الشقة التي تسكن فيها، وحبسها في غرفتها عدة أيام، وكان يقدم لها الطعام من دون أن يسمح لها بالحركة خارجها، إلى أن سمح لها بالذهاب مرة أخرى إلى العمل، وأعاد إليها هاتفها المتحرك فتمكنت من إبلاغ الشرطة.