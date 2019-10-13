الرياضة المجزأة مؤشر خطر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقول باحثون إن الرياضة، بالرغم من أنها تفيد في جميع الأحوال، إلا أن أداءها بشكل متجزئ خلال اليوم ربما يشكل مؤشر خطر على الصحة، أكثر من كمية النشاط البدني الإجمالي اليومي.

واستخدم الفريق القائم بالدراسة الحالية، المنشورة في المجلة الصادرة عن الجمعية الطبية الأمريكية، بيانات 548 شخصاً من كبار السن، وجُمعت تلك البيانات بواسطة أجهزة مراقبة من النوع الذي يرتديه الشخص في المعصم، أو الكتف؛ لمتابعة نمط وكمية النشاط البدني الذي يقوم به كل واحد منهم.

وبقي من المسجلين في الدراسة 487 على قيد الحياة، وبعد تحليل البيانات، مع الأخذ في الحسبان بعض العوامل كالعمر، ومؤشر كتلة الجسم، والنوع، وبعض العوامل الأخرى التي من شأنها التأثير في النتائج، وُجدت علاقة ليست قوية بين النشاط البدني بصورة عامة، وخطر الوفاة؛ وتبين من ناحية أخرى أن كل زيادة بمقدار 10% بزيادة تجزئة النشاط البدني على مدار اليوم ترتبط بزيادة خطر الوفاة بنسبة 49%.