«الأرصاد» تحذر من انعدام الرؤية بسبب السحب الركامية والرياح القوية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من انعدام الرؤية الأفقية أحياناً، وذلك نتيجة تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة مثيرة للغبار والأتربة وذلك من الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهراً وحتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

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