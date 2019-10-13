شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز الاقتراع في تونس تفتح أبوابها للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتحت مراكز الاقتراع في تونس صباح الأحد أبوابها لاستقبال الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وذلك لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

ويتنافس في هذه الجولة الحاسمة المرشح المستقل وأستاذ القانون المتقاعد قيس سعيد ورئيس حزب "قلب تونس" وقطب الإعلام نبيل القروي، اللذان تصدرا الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.

وتغلب المرشحان على 24 مرشحاً في الجولة الأولى التي جرت في 15 سبتمبر/أيلول، وكان من بين المرشحين عدد من الساسة الأقوى نفوذاً في البلاد.

وحصل سعيد على 18.4 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى بينما حصل القروي على 15.6 في المئة.

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