شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من عشرين ألف مخالفة مرورية في أقل من عامين لعدم استخدام الإشارات التحذيرية بأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت مديرية مرور أبوظبي نحو 21660 مخالفة مركبة منذ مطلع العام الماضي لعدم الالتزام باستعمال الإشارات عند تغيير الاتجاه أو الدوران منها 17349 مركبة لعام 2018 و4311 مركبة لعام 2019 في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى 20 أغسطس/ آب الحالي ومخالفتها بالغرامة المالية 400 درهم.

وأوضحت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، أن عدد الحوادث المرورية الناتجة عن الانحراف المفاجئ لعدم الالتزام باشتراطات السلامة المرورية وتغيير اتجاه المركبات بدون استخدام الإشارات بلغ خلال عام 2018 278 حادثاً مرورياً نتج عنها 20 إصابة بليغة، بينما بلغ عدد الحوادث في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 20 أغسطس/ آب 2019 نحو 235 حادثاً مرورياً نتج عنها وفاة شخص وإصابة 6 بإصابات بليغة.

ودعت المديرية السائقين إلى الحرص على استخدم إشارات المركبة في حالة تخفيف السرعة أو تغيير اتجاه مسار المركبة أو تنبيه السائقين الآخرين إلى وجود شيء طارئ على الطريق باستخدام الإشارات التحذيرية الأربع لأهميتها في الوقاية من الحوادث المرورية باعتبارها لغة الطريق بين السائقين.

ونبهت السائقين إلى فحص إشارات مركباتهم والتأكد من عملها بكفاءة مشيرة إلى أن مخالفة عدم صلاحية إشارات تغيير الاتجاه تصل غرامتها المالية إلى 400 درهم ونقطتين مروريتين.

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