محمد بن راشد: «بيناتوبو» جوادي المفضل في 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، توج مهر جودلفين «بيناتوبو» مسيرة مميزة في عمر السنتين بفوز كبير في سباق دارلي ديوهيرست ستيكس (ج1) لمسافة 1400 متر، في مضمار نيوماركت في ثاني أيام مهرجان دبي، أمس.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عقب فوز «بيناتوبو» بسباق دارلي ديوهيرست ستيكس أن لديه حصاناً مفضلاً في كل عام، وأن «بيناتوبو» كان جواده المفضل هذا العام، وأشاد سموه بالفحل «شمردل» وسرعته، وقدرته على إكساب أبنائه هذه الصفة.

وعن التوقعات للجواد العام القادم قال سموه إنهم سيقضون الشتاء في راحة بال، «مع التطلع إليه في الوفاء بالتطلعات والآمال المعقودة عليه، وسنتذكر هذا السباق كثيراً ونتشوق لرؤية ما يفعله المهر في العام القادم»، وقال: «الخيول الصغيرة تمنحنا الآمل في المستقبل دائماً».

وجاء الفوز بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، ليسجل «بيناتوبو» فوزه السادس على التوالي والثاني من الفئة الأولى ليحافظ على سجله خالياً من الهزيمة.

وفي سباق آخر، فرض جودلفين سيطرته الكاملة على مجريات سباق أوتم ستيكس (ج3) لخيول السنتين في اليوم الثاني من مهرجان نيوماركت البريطاني ليحتفظ الأزرق باللقب للعام الرابع على التوالي مع «ميليتاري مارش» بإشراف المدرب الإماراتي العالمي سعيد بن سرور مع الفارس أوشين ميرفي، متقدماً بفارق نصف الطول عن ممثل جودلفين الثاني «السهيل»، وأكمل الفائز السباق خلال 1:40:47 دقيقة.

وامتدح المدرب الكبير سعيد بن سرور قوة «ميليتاري» وروحه القتالية العالية التي أظهرها في التدريبات والسباقات أيضاً، وأضاف: «أحتاج لخيول في سباقات مثل الغينيز والداربي الإماراتي في الموسم المقبل لذلك من المرجح أن يذهب إلى دبي».