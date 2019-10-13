استباقيّات قرطاجية

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عبداللطيف الزبيدي

ما هي الفكرة الرائدة التي تستطيع أن تكون مفتاح التغيير الحقيقي للرئيس التونسي المنتخب؟، هي فكرة ضرورة التغيير، فقط. المنطلق السليم هو إدراك أن تونس حديثة عهد بالديمقراطية، فحتى هذه الساعة لا أحد يستطيع التنبّؤ بما ستحيكه القوى الخارجية التي تبذل المحال في سبيل الإذعان لإملاءاتها. ذلك يعني أن الإنجاز الديمقراطي الكبير الذي تحقق، ما هو إلاّ شجيرة اخترقت لتوّها التربة، فمشاوير نموّها إلى أن تثمر طويلة.

في السنوات الخمس الأولى، يجب أن يتحقق ما يبعث على الأمل. سيكون تنفّس الاقتصاد الصعداء هو محط آمال التونسيين، الذين أنهكتهم طبائع الاستبداد بالفساد. حذار خطيئة الانخداع بسموم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.في ذلك ضياع السيادة والاستقلال والآمال المعقودة في التنمية. بمجرد الانزلاق والانجراف، ستجد الدولة نفسها مدعوّة إلى مواكبة موضة الأبيض والأزرق. التغيير الأهمّ في التنمية هو إنقاذ تونس من احتلال السياحة وظيفة العمود الفقري في الاقتصاد. السياحة رائعة حين تتوافر للبلد موارد اقتصاد صلب. بمجرّد سقوط نظام زين العابدين واجهت 30% من الفنادق الإفلاس، وثلاثمئة ألف شاب فندقي باتوا عاطلين عن العمل في بلد نفوسه قليلة. اليوم النفوس أكثر والبطالة«أكثرين». موجب الابتكار:لا توجد منطقة في تونس ليس لها موارد. أخطاء الاقتصاد السياحي، هي أنها فرضت على الطاقات الشبابية أن تكون في خدمة سيّاح يأخذون أكثر ممّا ينفقون: خمسون دولاراً مع الوجبات. الفنادق تنهب أفضل ما في الأسواق، فترفع الأسعار وتدمّر القدرة الشرائية، حتى انفجرت السخرية فصار البصل يسمّى «سي البصل». أمن أجل سياحة مزرية كتلك تبنى مئات الخمس نجوم؟، لماذا يحكم على الطاقات الشابة بأن تكون جراسين، بينما هي قادرة على أن تكون كفاءات علمية وتقانية عالية؟. هل الذين يخترعون ويبدعون ويحظون بأعظم الفرص العلمية والمعرفية مخلوقات فضائية؟

السنوات الخمس المقبلة تحتاج إلى منطق بسيط: منذ 2011 والاقتصاد متعثر لأن الأحزاب مشغولة بالتناهش والتهاوش، اليوم إذا أراد القوم الجدّ والفاعلية، فعليها بالاقتصاد السياديّ المصمّم على تحسين أوضاع الشعب. الناس لا ينتظرون معجزة فوريّة إذا رأوا جدّية العمل.

لزوم ما يلزم: النتيجة الجناسية: حذار سخريات الجناس التي تجعل انتخابات العرب «انتحابات»!

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