وزير سعودي يتحدث عن هجوم إيراني تأثر به كل إنسان على كوكب الأرض

وجاءت تصريحات الجبير لوسائل الإعلام الروسية، من بينها "سبوتنيك"، تعليقا على الهجمات التي تعرضت لها المنشآت النفطية في "آرامكو".

وقال الجبير: "بالأساس تلك مشكلة يحاول معالجتها العسكريون، ولكني لا أريد التعليق على المسائل الفنية، التي في الحقيقة ليست من خبراتنا في وزارة الخارجية".

© REUTERS / Hamad I Mohammed

وتابع "لكن من خلال المراجعات التي أجريت، أؤكد أننا نبحث الخطوات التي يمكن أن نتخذها لتجنب حدوث شيء ما مثل هذا في المستقبل".

واستمر "نحن ندرك أهمية تلك المنشآت النفطية للعالم، كما قلنا من قبل لم يكن الهجوم على منشآت بقيق وخريس هجوما على المملكة العربية السعودية، بل هجوما على العالم بأسره".

وواصل "كل إنسان على هذا الكوكب تأثر بهذا الهجوم، وكان من المكن أن يتعرض للهجوم أكثر لو لم تكن استجابة آرامكو بهذه الكفاءة، وبهذه السرعة التي قللت الحد الأدنى من الضرر، وقللت انقطاع إمدادات الطاقة إلى 5.5% فقط من الإمدادات العالمة".

وأتم "هذه ضربة للعالم بأسره، ويجب أن تعلم إيران أن هذا سلوكا غير مقبولا".

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وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت 14 سبتمبر/ أيلول، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

© Sputnik . صورة لأحد حقول النفط لشركة أرامكو السعودية بعد تعرضه للهجوم في 14 سبتمبر 2019

من جانبها، نفت إيران هذه الاتهامات، وقالت إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة "أرامكو" السعودية.